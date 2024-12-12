Попросила миллион рублей моральной компенсации: россиянка родила после вакуумного аборта

В Петропавловске-Камчатском местная жительница подала в суд на местных врачей. Женщина потребовала миллион рублей моральной компенсации за ошибку. Медики поставили ей не тот диагноз и чуть не лишили ее ребенка, передает Telegram-канал Mash.

Россиянка узнала о беременности в марте. На шестой неделе она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Они увидели у пациентки «замерзшую беременность» и предложили сделать вакуумный аборт.

После процедуры женщина пришла на УЗИ и узнала, что до сих пор беременна. В октябре этого года у нее родился здоровый малыш. Теперь жительница Дальнего Востока хочет, чтобы врачи ответили, как минимум, за три ошибки: первоначальное исследование с помощью УЗИ, постановку диагноза и абортирование.

Ранее директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский заявил, что беременные должны приходить в музей. По его словам, тогда у будущих мам роды пройдут хорошо.