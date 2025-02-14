В Минкульте пообещали быстро исправить ошибку в имени убийцы Пушкина

В Минкультуры России пообещали максимально оперативно исправить ошибку в названии памятника поэту Александру Пушкину. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Регнум».

«Акт государственной историко-культурной экспертизы по внесению изменений в реестр в части наименования „Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.“, а также документы, подтверждающие исправление ошибки в названии объекта — поступят в Минкультуры России, а также в Правительство в течение следующей недели», — цитирует агентство заявление министерства.

Также отмечается, что изменения будут внесены в постановление Правительства РФ, а также в приказ самого Минкульта.

Напомним — на днях выяснилось, что авторы памятника перепутали дуэлянта Пушкина Жоржа Дантеса с Эдмоном Дантесом, главным героем романа Александра Дюма-отца «Граф Монте-Кристо». Разобраться с этой ситуацией и ликвидировать «вопиющую безграмотность» потребовал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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