Володин потребовал исправить имя убийцы Пушкина в постановлении правительства

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин потребовал исправить имя убийцы поэта Александра Сергеевича Пушкина в постановлении правительства. В документе Жоржа Дантеса указали как Эдмона Дантеса – героя романа «Граф Монте Кристо».

Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Олега Смолина.

По словам парламентария, Володин обратился к председателю комитета по культуре Ольге Казаковой и попросил «подсказать коллегам из исполнительной власти… то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена… именно в документе, этот документ - постановление правительства».

Речь идет о постановлении №527, где неверно написано имя дуэлянта поэта.

Ранее сообщалось, что актер Николай Бурляев обратился в СК с просьбой расследовать убийство писателя Михаила Лермонтова. Он возмущен, что никто не был наказан. Также актер обратил внимание на странности: утверждалось, будто бы поэта убили наповал, тогда на месте не должно было быть крови. Однако прибывшая на место комиссия обнаружила ее в обильных количествах, это означает, что Лермонтов умирал длительное время.