В Кировской области мужчина 10 лет жил с 9-сантиметровым куском стекла в печени. Об этом сообщает aif.ru.

53-летний мужчина обратился за помощью к врачам из-за боли в области подреберья, которую он испытывал 10 лет. Исследования показали, что у пациента в печени находится инородный предмет. Во время операции медики извлекли кусок стекла с острыми краями. Оказалось, что осколок оброс соединительнотканной капсулой. Врачи считают, что мужчине повезло: в любой момент у него мог начаться абсцесс.

Уточняется, что операция прошла успешно с использованием малоинвазивных технологий.

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