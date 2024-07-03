Томские врачи удалили 36-летней женщине раковую опухоль весом в 6 кг. Об этом сообщает издание Tomsk.ru.

Местная жительница обратилась к врачам с жалобами на увеличение объема живота за последний год. Исследования выявили у нее новообразование в левом яичнике. Пациентку экстренно госпитализировали в отделение онкогинекологии, где ей провели операцию. Отмечается, что размер опухоли составил 50 см в длину и 45 см в ширину, а вес — 6 кг.

«В ходе проведенной операции образование удалено без повреждения капсулы. Послеоперационный период у пациентки протекал гладко, в удовлетворительном состоянии. Женщина выписана на десятые сутки после операции и в дальнейшем продолжит лечение в отделении химиотерапии», — сообщает источник.

Ранее в Новосибирске хирурги удалили пациентке опухоль мозга, изуродовавшую лицо. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что в Ростове-на-Дону роженице удалили «мужскую» опухоль, вызывающую бесплодие.