В Екатеринбурге одиннадцатиклассницу не пустили на ЕГЭ по литературе с иконой. Об этом сообщает TАСС.

Школьница взяла с собой на экзамен по литературе икону, однако организаторы забрали ее перед входом в аудиторию. В администрации города объяснили решение тем, что предмет не входит в перечень разрешенных.

«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список. Организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ», — пишет ТАСС.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встала на защиту школьницы и назвала абсурдным требование оставить икону. Она призвала быть «человечнее» к детям.

«Может еще и крестик снять надо было? Зачем уж так перебарщивать? Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям», — высказалась Мизулина в Telegram-канале,

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