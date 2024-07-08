Депутат Госдумы раскритиковала ЕГЭ после неудачных результатов ее сына

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова раскритиковала ЕГЭ, узнав результаты экзамена ее сына. Как выяснилось, он получил 0 баллов на устной части экзамена по иностранному языку, потому что запись была произведена неверно, и слышно были только шуршание.

Позже стало известно, еще до начала экзамена у половины школьников были проблемы с компьютером.

О своем отношении к госэкзамену Филатова написала в личном Telegram-канале.

«И кому это нужно?! Неужели недостаточно учителей, которые могут поговорить с детьми в живом режиме? Теперь нас ждут пересдача, еще минимум 10 дней нервотрепки в ожидании оценок, только потом подача документов в вуз. Если опять что-то не сломается, конечно», - написала Филатова.

Депутат-коммунист назвала ЕГЭ «неудачным, корявым, очень болезненным для всего общества экспериментом, угробившим реальное обучение в старших классах». По ее мнению, госэкзамен обнулил навыки подготовки и сдачи экзаменов в средних классах и создал «гигантский рынок репетиторства из студентов и тех же школьных учителей». В действительности ЕГЭ не имеет почти никакого отношения к реальным знаниям, считает Филатова.

Ранее мы сообщали, что 23-летняя дочь певца Александра Малинина Устинья окончила престижный Королевский колледж музыки в Лондоне и получила диплом бакалавра «первой лучшей консерватории мира».