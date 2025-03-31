В Москве школьница отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей, чтобы хорошо сдать ЕГЭ

В Москве школьницу обманула онлайн-гадалка. 16-летняя девочка отдала колдунье 3,8 млн рублей, чтобы снять порчу от провала на ЕГЭ. Подробности выяснил Telegram-канал Mash.

По словам пострадавшей девочки, она увидела в Сети объявление гадалки, которая могла посмотреть — поступит она в ВУЗ или нет. Во время сеанса «экстрасенс» заявила, что на школьнице страшная порча, которая не позволит ей получить высшее образование. Чтобы снять ее, она предложила платные ритуалы. Несовершеннолетняя клиентка согласилась.

Так как своих денег у подростка не было, она начала отправлять гадалке накопления родителей. Всего она перевела почти 4 млн рублей. Эти средства ее мама с папой откладывали на первый взнос за квартиру.

После того как деньги оказались на счету, колдунья удалила чат с девочкой, а пострадавшая во всем созналась родителям. Они написали заявление в полицию.

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