В центре Москвы 96-летняя женщина погибла под колесами «Лады»

В центре Москвы под колесами «Лады» погибла 96-летняя женщина. Водитель не заметил пенсионерку, когда двигался задним ходом.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Авария произошла на Комсомольском проспекте. Вечером в 17:30 машина «Лада» сбила пенсионерку. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, она умерла на месте.

В конце марта сообщалось, что пассажир электрички сломал пенсионерке нос во время поездки. Это произошло после того, как женщина сделала замечание за вытянутые ноги. Ударив пенсионерку, пассажир скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию. Позже хулигана установили – им оказался молодой человек 1989 года рождения. Он признался в преступлении и раскаялся.

Также мы писали о том, как 64-летняя пенсионерка в Москве откусила себе палец в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была в тот момент с дочерью, которая впоследствии вызвала скорую.