В азиатской стране килограмм черешни продали почти за миллион рублей

Килограмм черешни бренда «Черешня Хигасинэ» из префектуры Ямагата был продан за рекордные 1,45 млн иен (около 815 тысяч рублей). Об этом сообщает местный телеканал NHK.

В городе Хигасинэ префектуры Ямагата, известной на всю страну из-за своей черешни, производится наибольшее количество этого вида ягод. Городу удалось создать собственный бренд черешни, которая отвечает строгим стандартам размера, цвета и вкуса.

В минувшем году один килограмм подобного сорта продали на 50 тысяч иен (около 28 тысяч рублей) дешевле. Последняя продажа стала абсолютным рекордом для бренда.

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