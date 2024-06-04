32-летний пациент одним движением чуть не лишился носа после операции

В Москве 32-летний пациент чихнул после операции и чуть не лишился носа. Сотрудники центра оториноларингологии допустили ошибку и пытались ее скрыть, об этом сообщает mk.ru.

Мужчина еще три года назад заработал проблемы со здоровьем, когда в Хабаровском крае, откуда он родом, ему удалили верхний зуб. Стоматолог вместе с корнем вырвал кусок твердого неба. Это пространство заросло хрящом и покрылось слизистой оболочкой, а в пазухе носа стала скапливаться жидкость. Из-за этого житель стал ощущать внезапные нервные импульсы и мучиться от головных болей.

Даже после нескольких хирургических вмешательств пациент не перестал чувствовать боли. Поэтому он отправился в Москву. 28 мая состоялась операция, а через 12 часов мужчина чихнул. После этого у него образовалась шишка под правым глазом, которая со временем переросла в гематому.

Испуганный пациент обратился к врачу, но тот только помог обезболивающим. Утром ему сообщили о том, что во время процедуры медики прооперировали не только левую, но и правую пазуху носа. И во время вмешательства специалист повредил ему правую глазничную кость. На этом месте появилась дырка, о которой не рассказали. Шокированный мужчина обратился в полицию с заявлением провести проверку.

Кроме того, он обратился к главному челюстно-лицевому хирургу, который обещал прооперировать его в течение недели.

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