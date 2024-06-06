Заменил воду сладкой газировкой: мужчина сломал самую прочную кость в организме

Необычный случай произошел в Китае. Местный житель из-за употребления газировки в большом количестве превратился по показателям в 80-летнего старика. Его бедренная кость стала такой хрупкой, что не выдержали кашля и сломалась, передает Oddity Central.

35-летний китаец попал в больницу после кашля с переломом, чем очень сильно удивил местных врачей. При этом повредилась одна из самых прочных костей в организме — бедренная.

Специалисты стали выяснять причины случившегося и узнали, что пациент практически заменил воду сладкой газировкой. Из-за этого плотность костей оказалась крайне низкой, как у пожилых людей.

Особенно пострадавший китаец любит «Кока-Колу», которая содержит фосфорную кислоту. Это вещество, соединяясь с кальцием, плохо усваивается и может иметь разрушительные для организма последствия.

Ранее сообщалось, что 32-летний пациент одним движением чуть не лишился носа. Это случилось после операции.