В Новосибирске хирурги удалили пациентке опухоль мозга, изуродовавшую лицо

Жительница Новосибирска более десяти лет прожила с опухолью в головном мозге, которая заметно деформировала лицо в лобно-височной области. По словам женщины, она работает стилистом-парикмахером, поэтому умело скрывала дефект при помощи прически.

В 2024 году она решила обратиться к хирургу, так как опухоль начала активно расти и еще больше деформировать голову. В итоге 44-летнюю пациентку госпитализировали в новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна и удалили из головного мозга образование размером 8×8×3 см.

Как рассказали mk.ru в пресс-службе медицинского учреждения, операция продлилась более девяти часов. По предварительным данным, у женщины была менингиома: доброкачественное новообразование, растущее из клеток оболочек головного мозга.

Женщине предстоит перенести еще одно хирургическое вмешательство, в ходе которого ей установят титановый имплант для закрытия дефекта черепа.

Как пояснила сама пациентка, она долго не обращалась к врачам, так как опухоль не доставляла ей дискомфорта, а на косметический дефект она не обращала внимание.

«Почему-то я долго не могла на себя критически взглянуть, увидеть, насколько деформирована была часть виска, насколько это исказило глаз», - сказала женщина.

Ранее в Ростове-на-Дону медики обнаружили у роженицы необычную опухоль. Такой диагноз ставят не более чем 2% людей. У женщин, которые столкнулись с подобным, огрубевает голос и наблюдается рост волос по мужскому типу. Кроме того, возрастает риск бесплодия.