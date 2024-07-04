Телеведущая в прямом эфире сообщила, что у нее рак

Новозеландская телеведущая Джоанна Пол-Роби в прямом эфире радиостанции Radio New Zealand рассказала, что у нее неизлечимая стадия рака. Об этом пишет издание News.com.

Женщина раскрыла смертельный диагноз, комментируя получение награды Icon Award за работу в сфере креативных индустрий.

«Я была так тронута этой наградой, потому что она много значит для меня. (…) К сожалению, я умираю — у меня неизлечимая стадия рака», — призналась Пол-Роби.

При этом телеведущая предпочла не раскрывать, как вид рака у нее был диагностирован.

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