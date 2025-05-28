Свердловским школьникам пришлось раздеться, чтобы получить доступ к ОГЭ. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Полевской Свердловской области. Там ученика и ученицу попросили раздеться после срабатывания металлоискателя на ОГЭ.

По информации источника, школьницу попросили в отдельной комнате показать, что при ней нет телефона. Девочка спокойно прошла все процедуры без претензий к организаторам.

Также металлоискатель сработал на мальчика. Как пишет РЕН ТВ, он сам «на эмоциях снял штаны».

На данный момент изучаются записи с камер видеонаблюдения, чтобы проверить действия сотрудников пункта проведения экзамена.

Ни дети, ни их родители не обращались с жалобами.

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