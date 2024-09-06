«Неважно себя чувствую»: Лидия Федосеева-Шукшина переживает из-за суда с дочерью

Людмила Федосеева-Шукшина призналась, что плохо себя чувствует из-за суда с дочерью. Об этом сообщает Prozvezd.

Судебные разбирательства между Лидией Федосеевой-Шукшиной и ее дочерью Марией Шукшиной продолжаются. Напомним, жена писателя Василия Шукшина пытается оспорить передачу прав на произведения мужа, своей дочери Марии. Ранее выяснилось, что расписка от Федосеевой-Шукшиной была получена ее дочерью обманным путем.

На последнее заседания суда 85-летняя народная артистка прийти не смогла из-за плохого состояния здоровья.

«Я доверчивый человек и не думала, что Маша могла меня лишить авторских прав. Я была уверена, что обладаю ими. Для меня все происходящее — большой удар. Я была даже вынуждена обратиться к психологу», — рассказала она.

По словам Лидии Николаевны, она рассчитывает, что уже к следующему заседанию сможет присутствовать в суде.

«В этот раз я действительно не смогла посетить заседание, потому что неважно себя чувствую. Но к следующему заседанию, которое назначено на 29 октября, постараюсь приехать лично. Я намерена довести этот вопрос до конца», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что содержание квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной в Финляндии оказалось дороже жилья.