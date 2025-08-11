В Сети продают волосы Надежды Кадышевой за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Абзац».

Журналисты обнаружили в Интернете необычное объявление — некий поклонник Надежды Кадышевой выложил на продажу ее волосы. По словам продавца, он работал уборщиком во время концерта в 1998 году. Тогда то ему и удалось собрать со сцены клок волос певицы.

«Продам волосы великой певицы Надежды Кадышевой, 100% оригинал, любые проверки. Работал уборщиком на концерте в Белгороде в 1998 году, сохранил на память волосы великой женщины — моей первой любви Надежды», — сказано в объявлении.

Продавец пишет, что вынужден продать ценный лот из-за проблем с финансами. Продать за 100 тысяч рублей волосы он готов не всем, а лишь «адекватным» покупателям. Бонусом мужчина пообещал положить диск «Печальный ветер» ансамбля «Золотое кольцо».

