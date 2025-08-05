В Москве женщина подала ложное заявление о пропаже мужа, чтобы разлучить его с любовницей

В Москве женщина попыталась разрушить отношения мужа с любовницей, подав ложное заявление в полицию. Она рассказала правоохранителям, что 25-летний супруг исчез.

Подробности сообщает Telegram-канал ЧП Москва|Петровка 38.

Заявительницей оказалась 35-летняя жительница северо-востока столицы. Она сообщила в полиции, что муж не выходит на связь. Женщина утверждала: он якобы мог стать жертвой преступления.

Позже дама созналась, что на самом деле таким образом хотела разрушить отношения мужчины с другой женщиной.

Правоохранители занялись расследованием инцидента. За ложный вызов девушке грозит административное наказание.

Ранее сообщалось, что бизнесмен, подозреваемый в романе с Полиной Дибровой, изменял жене не только с супругой ведущего. Источник сообщил, что у мужчины была модель в Новосибирске, с которой он встречался после рождения своих старших детей. Супруге предпринимателя пытались сказать об изменах, но она не верила. Девушка была вхожа в дом и общалась с женой бизнесмена. Сообщалось, что однажды он купил супруге и любовнице украшения одинаковой фирмы. После его переезда с семьей из Новосибирска в Москву девушка тоже перебралась в столицу.