Собака Муха выгнала белого медведя из дома, в котором жили российские полярники

Белый медведь ворвался в дом к полярникам. Выгнать незваного гостя им помогла собака Муха.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, хищник запрыгнул в дом, в котором находились полярники, через окно. Медведь смог протиснуться в раму и собирался напасть на вахтовиков, но их защитили собаки — одну из них зовут Муха. Животные погнались за медведем и выдворили его с базы.

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее стало известно, что на пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых могли напасть медведи. Однако криминальный адвокат Федор Глушков считает, что в этом случае уже бы нашли их трупы.

