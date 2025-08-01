Медведь ворвался в дом престарелых и растерзал женщину-инвалида

В Японии медведь ворвался в дом престарелых и напал 73-летнюю женщину. Об этом сообщает The Japan News.

Как сообщили изданию в полиции, нападение дикого животного произошло в префектуре Кита-Акита. Зверь проник в учреждение для пожилых людей с ограниченными возможностями и набросился на одну из пациенток, которая вышла из здания, чтобы выбросить мусор.

Пострадавшую обнаружил другой постоялец. Она была вся в крови, но еще жива. Женщину срочно госпитализировали с множественными ранами лица и головы. Сейчас она в критическом состоянии.

«Камера наблюдения учреждения зафиксировала, как на нее напало черное животное длиной около метра сразу после того, как она вышла из парадного входа с мешком для мусора», — пишет японское издание.

Полиция просмотрела видео с камер наблюдения. Молодой медведь был замечен бродящим недалеко от заведения еще 25 июля.

Ранее мы писали о том, как мужчина сделал селфи с медведем, после чего животное напала на него и убило.