«Трупы уже наверняка нашли бы»: адвокат высказался о сигнале телефона пропавшей в Красноярском крае семьи

Поиски пропавших в Красноярском крае Усольцевых продолжаются уже почти две недели. Недавно стало известно, что удалось поймать сигнал выключенного телефона главы семейства Сергея.

Бывший следователь, криминальный адвокат Федор Глушков в разговоре с aif.ru отметил, что сигнал телефона нельзя считать достоверным доказательством. Он объяснил, что базовые станции могут перегружаться, а телефон привязывается к ближайшей доступной станции.

По его словам, техническое соединение с базой совсем не значит, что пропавшая семья находится именно в этом месте. Эксперт также высказался о других версиях исчезновения супругов и их пятилетней дочери.

«Что касается поисков на земле, очевидно, семья с маленьким ребенком не может уйти дальше 20 километров от начальной точки. Даже если бы напал условный медведь, были бы следы, трупы — их бы наверняка нашли. Ничего этого не обнаружено», — поделился мнением Глушков.

