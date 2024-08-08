Школьница едва не лишилась всей кожи из-за приема лекарств

В Уфе школьница чуть не лишилась кожи после приема лекарств. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, у ребенка началась сильнейшая аллергия.

По данным источника, после приема препаратов у пострадавшей начал отмирать эпидермис. У нее подняла температура, заболели слизистые глаз и губ. Школьницу показали врачам, и они обнаружили у нее редкое заболевание - синдром Лайелла.

Теперь ребенку пытаются помочь с помощью специальной терапии. Медики РДКБ сообщают, что лечение заняло долгое время, но положительная динамика наблюдается. Благодаря этому удалось спасти ребенку зрение, а также восстановить кожу.

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