Хирурги удалили мужчине опухоль весом в 17 кг из брюшной полости

В Краснодаре хирурги удалили мужчине опухоль весом в 17 кг. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Местный житель обратился за помощью к врачам с жалобами на резкий набор веса. Он думал, что стремительно поправляется, поэтому не торопился в медучреждение. В результате обследований у него выявили новообразование в брюшной полости. Операция по удалению опухоли длилась 4 часа.

«Операция прошла успешно. Ювелирная работа специалистов не только спасла жизнь человека, но и в очередной раз доказала, как важно вовремя обращаться за помощью к врачам», — написал Евгений.

Ранее в Томске 50-летней женщине удалили опухоль весом в 6 кг из области придатков. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что во Владивостоке врачи удалили пенсионерке опухоль яичника весом в 39 килограммов.