Россиянка «запустила» отит и впала в кому

В Подмосковье 31-летняя женщина едва не умерла из-за гноя в ухе, который разрушил ей череп. Она «запустила» отит и впала в кому. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, россиянка жаловалась на тошноту и заторможенность речи. На следующий день она оказалась в коме с острым нарушением мозгового кровообращения. Причиной этого стал гнойный отит, который вызвал абсцесс и разрушил часть черепа за правым ухом.

Хирурги экстренно прооперировали женщину и откачали 30 мл гноя. После этого она очнулась и призналась, что ухо болело почти год: помимо ухудшения слуха, ее тревожила непонятная жидкость в нем. Россиянка была занята работой и не обращалась в больницу.

Ранее россиянка полгода ходила с дырой во рту после похода к стоматологу. Подробности читайте в этой новости.

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