Молодой человек почистил уши ватными палочками и чуть не умер: почти оглох

В Подмосковье 28-летний мужчина почистил уши ватными палочками и чуть не умер. Повреждение барабанной перепонки едва не привело к лихорадке и сепсису. На помощь пришли врачи. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, житель обратился к медикам больницы Пушкино и пожаловался на боль в ухе. Выяснилось, что к тому моменту он почти оглох. Обследование показало, что у пациента уже несколько лет развивается гнойный отит, а причина кроется в ватных палочках. Когда мужчина чистил уши, то травмировал перепонку и занес инфекцию.

Мужчина думал, что все обойдется с помощью препаратов, которые ему выписал врач. Но болезнь прогрессировала. Боли, которые были в ухе, перешли на шею. Когда медики обследовали жителя, то выявили тромбоз сигмовидного синуса, который грозил сепсисом и непосредственно отрывом тромба.

Мужчине провели экстренную операцию, в ходе которой очистили полость уха, удалили гной и тромб. Сейчас он находится дома и восстанавливается, чтобы вновь лечь на операцию – ему должны повторно прочистить полость уха, чтобы исключить воспаления. По словам медиков, если он перестанет чистить уши ватными палочками, то слух вернется.

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