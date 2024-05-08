Россиянка в 37 лет родила десятого ребенка, несмотря на риски

В Ростовской области 37-летняя женщина родила десятого ребенка, но ей понадобилась помощь санавиации. Подробности сообщает пресс-служба местного Перинатального центра.

Жительница города Шахты во время очередных родов столкнулась с проблемами со здоровьем. Беременность протекала с осложнениями. Врачи выявили у матери анемию тяжелой степени. Но она все равно решила рожать сама. Правда, для этого понадобилась помощь санавиации.

В итоге все прошло успешно, и женщина родила мальчика весом 3700 граммов и ростом 52 сантиметра. У него есть семеро братьев и две сестры. Все они с нетерпением ждали родных дома.

«Двойняшек у многодетной мамы нет, а разница между старшим и младшим ребенком 17 лет. Все дети занимаются музыкой: играют на скрипке и духовых инструментах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину с младенцем уже выписали.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге женщина с двойняшками попала в реанимацию после домашних родов. Жительница почувствовала, что рожает, но не стала звонить в скорую помощь. Она решила, что все произойдет в домашних условиях. При этом ей помогал муж.

Также стали известны подробности беременности певицы Кэти Топурии. Отмечается, что она улетела из России накануне родов.