В Петербурге женщина с двойняшками попала в реанимацию после домашних родов

В Санкт-Петербурге женщину с двойняшками госпитализировали в перинатальный центр после домашних родов. Об этом сообщает 78.ru.

У петербурженки начались преждевременные роды на 36 неделе беременности. Женщина не стала звонить в скорую помощь, а осталась дома и родила самостоятельно двойню.

В итоге новорожденных и их мать доставили в больницу в тяжелом состоянии. Одной из двойни — девочке — потребовалась реанимация. После женщина отказалась от помощи врачей и ушла домой.

Женщина рассказала, что родила дома с мужем. До этого она не проходила никаких обследований. Несмотря на риск кровотечения, сепсиса и смерти, ей не захотелось оставаться в больнице.

Информацию передали в полицию.

36-летняя женщина является матерью двоих детей. Себя она позиционирует, как психолога и телесного терапевта.

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