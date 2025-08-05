Жительница Тюмени заявила, что «заживет» в случае отправки мужчины на СВО

Жительница Тюмени заявила, что «заживет» и «поедет на моря» в случае отправки мужчины на СВО. Она восторгалась, что может получить миллионы, пока он будет рисковать жизнью.

На заявление россиянки обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь». Авторы отметили, что женщина – последовательница томского риелтора, которая советовала выходить замуж за участников СВО ради выплат.

«Он идет на СВО. Я оформляю детей на него. Получаю единовременную выплату в виде 5 млн. Ежемесячно получаю выплату 200-300 тыс. Детский сад, школа – льгота. Мы заживем, на моря поедем. А потом его там убьют», - говорила женщина и смеялась на камеру.

Ранее в Кемерове мужчине отказали в выплате «гробовых» за сына, погибшего в зоне СВО. Причиной указали отсутствие участия в его жизни. Отец бросил семью более 20 лет назад, неохотно выплачивал алименты. Юношу растили мать и отчим. Однако родной отец, узнав о гибели сына, захотел получить положенную выплату.