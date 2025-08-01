«Черная вдова» в российском госпитале: медсестра наживалась на умирающих бойцах СВО

Военный волонтер Роман Алехин в интервью aif.ru рассказал о медсестре-аферистке, выходившей замуж за тяжелораненых участников СВО с целью получения выплат после их смерти.

«Много слышал про "черных вдов". Недавно знакомый рассказал, как одна из таких женщин устроилась работать при госпитале, помогала там. Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда. Около пяти бойцов таким образом женилось, а она потом получила компенсации», — сообщил Алехин.

По словам волонтера, бойцы, попадая после фронта в условия гражданской жизни — например, во время лечения после ранения, — становятся особенно уязвимы для манипуляций.

«Человек, который находится в зоне боевых действий, в грязи, в опасных условиях, приезжает в отпуск или попадает в госпиталь после ранения, где его психика наконец расслабляется. Барьеры спадают, и в таких условиях ими манипулировать гораздо проще, чем и пользуются "черные вдовы"», — пояснил Алехин.

Ранее мы писали о том, что россиянину отказали в выплате «гробовых» за погибшего на СВО сына.