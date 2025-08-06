Россиянка обнаружила в купленных для дочери подгузниках опасные личинки, переносящие яйца гельминтов

В Подмосковье женщине продали подгузники с личинками. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, это очень опасный вид, который переносит бактерии и яйца гельминтов.

По информации источника, россиянка купила в гипермаркете 50 подгузников для годовалой дочери. Уже дома мама вскрыла пачку и обнаружила внутри ползающие личинки. Они были как минимум в восьми изделиях. Остальные женщина проверять не стала и выкинула.

Как именно в упаковке оказались опасные личинки – пока неизвестно. Сообщается, что данный вид кусает при контакте с кожей, а также может вызвать аллергию, вплоть до отека Квинке.

На данный момент информации о проверке продукции не поступало.

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