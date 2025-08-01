Вытащить с первого раза ее не удалось: москвичка случайно проглотила 18-сантиметровую зубную щетку

Жительнице столицы РФ потребовалась экстренная медицинская помощь. Она попала в больницу с 18-сантиметровой зубной щеткой, которую проглотила во время чистки зубов, передает Telegram-канал Baza.

Москвичка обратилась за помощью в ГКБ Кончаловского. Во время осмотра врачи обнаружили в пищеводе пациентки зубную щетку. Женщина, как сообщается, случайно проглотила инструмент.

Вытащить зубную щетку с первого раза не получилось. Медики смогли извлечь предмет из пищевода только со второго раза. Процедура продлилась около 20 минут и прошла успешно. После проведение необходимых манипуляций женщину отпустили домой. Ее жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

Ранее в Новосибирске в теле девятилетнего мальчика нашли полутораметровую струну от катетера. Как опасный предмет оказался внутри мальчика, не известно.