Простой мужчина по ошибке стал богатейшим человеком в мире

Американский банк Citibank по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280. Об этом пишет британское издание Financial Times.

По данным источника, двое сотрудников, которые обрабатывают перевод, не заметили ошибки и провели транзакцию. Через некоторое время проблему с балансом на счетах банка обнаружил третий специалист — он отменил перевод, и денежные средства вернулись обратно.

Об инциденте была проинформирована Федеральная резервная система США и другие регуляторы. Уточняется, что это не первый случай в истории банка: пару лет назад финансовая организация по ошибке перевела на счет косметического бренда Revlon $900 млн вместо $7,8 млн. Тогда суд отказал банку в отмене транзакции и возврате денег.

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