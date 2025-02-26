Раскрыто, кто возглавил список супермиллиардеров с самым большим состоянием в 2025 году

Американский предприниматель Илон Маск занял первое место в списке мировых супермиллиардеров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Всего в рейтинг вошли 24 богатейших человека на Земле — их состояние было оценено на момент февраля 2025 года. По количеству заработанных денег Маск превосходит Джеффа Безоса, расположившегося на второй строчке, почти вдвое: основатель Tesla имеет $419, млрд, тогда как создатель Amazon — всего лишь $263,8 млрд.

Третье место досталось владельцу компании LVMH Бернару Арно ($238,9 млрд), а четвертое — сооснователю поставщика программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисону ($237 млрд).

Марк Цукерберг занял почетное пятое место со своими $220,8 млрд.

Как уточняет издание, совокупное состояние всех фигурантов списка составляет более 3,3 трлн долларов. 16 людей из него заработали более 100 млрд.

Ранее мы писали о том, что хакеры показали видео с президентом США Дональдом Трампом, облизывающим и сосущим ноги Илона Маска.