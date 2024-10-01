В Великобритании пролежавшую на чердаке 25 лет кружку продали за 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание.

В Великобритании была обнаружена кружка, посвященная коронации Георга VI в 1937 году и созданная художником Эриком Равилиусом. В коллекцию входили еще 4 кружки с изображением королевского герба.

Отмечается, что представители аукционного дома оценивали стоимость находки в 99 тыс. рублей. Однако ее конечная цена составила 1,6 млн рублей. До продажи кружка пролежала на чердаке 25 лет.

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