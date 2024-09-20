У мужчины развился цирроз печени из-за сделанной 20 лет назад татуировки

У мужчины из Уэльса развился цирроз печени из-за сделанной 20 лет назад татуировки. Об этом сообщает зарубежное издание LADBible.

Местный житель почувствовал себя плохо и обратился к врачу с подозрением на инфекцию грудной клетки. Доктор был обеспокоен тем, что пациент увеличился в размерах, и назначил ему дополнительное обследование. У мужчины выявили цирроз печени, вызванный гепатитом С.

Пациент считает, что заразился вирусом 20 лет назад, когда делал татуировку на правой руке. Мужчине был назначен курс лечения, который помог избавиться от цирроза.

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