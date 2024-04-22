Пришел возлагать цветы: у Кремля задержали мужчину в плавательной шапочке и носках

Возле Кремля задержали мужчину в странном виде. Он был в плавательной шапочке и носках. Его доставили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно источнику, около 23:00 21 апреля мужчину заметили в Александровском саду. Из-за странного внешнего вида он привлек внимание полицейских. Сотрудники правоохранительных органов поинтересовались у него, зачем он пришел к Кремлю в поздний час в резиновой шапочке и без обуви, и выяснили, что он хотел возложить цветы.

По данным СМИ, после задержания мужчину было решено направить в психиатрическую больницу из-за признаков невменяемости. Другие подробности пока не уточняются.

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