Опубликовано 17 апреля 2025, 14:551 мин.
Приходят с ведрами: в Екатеринбурге образовались очереди за яйцами к Пасхе
В Екатеринбурге заметили очереди за яйцами к Пасхе и покупателей с ведрами.
© Freepik
В Екатеринбурге заметили длинные очереди за яйцами к Пасхе. Некоторые покупатели приходят с ведрами.
Об этом пишет агентство Ura.ru.
Очередь за яйцами образовалась на Шарташском рынке.
«Люди прямо с ведрами приходят», - приводит издание слова очевидицы.
У павильона, где зафиксировали огромную очередь, висит объявление, что оптом там не продают. Цена на яйца разной категории варьируется от 66 до 100 рублей.
Ранее сообщалось, что американцы начали красить картофель и лук к Пасхе вместо яиц. Это связано с высокой стоимостью продукта. Подорожание наблюдалось после вспышки птичьего гриппа.
В марте сообщалось, что в Москве можно будет заказать кулич к Пасхе за 37 тыс. рублей. Его вес составит 2,6 кг.