Приходят с ведрами: в Екатеринбурге образовались очереди за яйцами к Пасхе

В Екатеринбурге заметили длинные очереди за яйцами к Пасхе. Некоторые покупатели приходят с ведрами.

Об этом пишет агентство Ura.ru.

Очередь за яйцами образовалась на Шарташском рынке.

«Люди прямо с ведрами приходят», - приводит издание слова очевидицы.

У павильона, где зафиксировали огромную очередь, висит объявление, что оптом там не продают. Цена на яйца разной категории варьируется от 66 до 100 рублей.

Ранее сообщалось, что американцы начали красить картофель и лук к Пасхе вместо яиц. Это связано с высокой стоимостью продукта. Подорожание наблюдалось после вспышки птичьего гриппа.

В марте сообщалось, что в Москве можно будет заказать кулич к Пасхе за 37 тыс. рублей. Его вес составит 2,6 кг.