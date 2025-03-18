Есть варианты подешевле, но в другом цвете и весе: в Москве открыли предзаказ на куличи за 37 тысяч рублей

В Москве начинают готовиться к празднованию одного из самых важных событий в православной культуре — Воскресению Иисуса Христа. Пасха в этом году состоится 20 апреля. К этому дню жители столицы уже могут заказать кулич, который подается по случаю радостного для христиан события. При этом разброс цен на главное лакомство значительный, выяснил сайт «Страсти».

Например те, кто не стеснен в средствах, могут позволит себе кулич за 37 тысяч рублей. Его можно заказать в одной из кондитерских Москвы. Он приготовлен из сдобного дрожжевого теста с изюмом, цукатов лимона и апельсина, вымоченных в темном роме. Сверху его покрывает хрустящий миндальный слой. Украшено праздничное лакомство шоколадом. Вес кулича составляет 2,6 килограмма.

Также в этой кондитерской есть вариант попроще — за 21 тысячу рублей. В его состав входит белый или черный шоколад, на выбор. Украшен кулич ангелочками и узорами из мастики.

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