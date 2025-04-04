Американцы начали красить картофель и лук к Пасхе из-за высоких цен на яйца

Некоторые жители США из-за роста цен будут красить к Пасхе не яйца, а картошку и лук. В Интернете уже появились уроки, как это сделать красиво. Подробности сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, часть американцев из-за высокой стоимости яиц решила отказаться от всеми любимой традиции. Но блогеры уже предлагают альтернативу и снимают, как можно покрасить картофель, маршмеллоу, а кто-то даже украшает рисунками лук.

Отмечается, что некоторые фермеры вынуждены использовать пластиковые муляжи на традиционной охоте за пасхальными зайцами. В Белом тоже предложили заменить настоящие яйца, но Трамп отказался от этой идеи.

Напомним, что после вспышки птичьего гриппа, которая началась еще в 2022 году, США переживают сильнейший кризис из-за подорожания яиц. В ресторанах подняли цены на блюда из яиц, а в магазинах ввели ограничения по их продаже.

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