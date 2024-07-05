«Почерк врача»: организаторы конкурса «Мисс Москва» объяснили путаницу в финале

Организаторы конкурса «Мисс Москва» связали путаницу в финале с плохим почерком. Об этом пишет «Подъем».

Представители конкурса признались, что виноват «врачебный почерк» членов жюри, из-за которого не удалось правильно всех наградить.

«Там просто когда было в комнате жюри совещание по поводу первых трех мест, там же от руки бюллетени заполняли. И ведущая не разобрала почерк. И она прочитала неверную фамилию. Если бы это в печатном виде было или у нас было время, то, наверное, как-то это все отпечатал бы секретарь, а так получился такой конфуз», - рассказали организаторы.

Они также уточнили, что у конкурса не было спонсоров или генеральных партнеров, вследствие чего отсутствовал бюджет на планшеты.

На сцене во время финала корону по ошибке была вручена не той финалистке. Но осознав ошибку, ведущие попросили девушку передать корону и ленту другой участнице. На этом конфуз не закончился, и через несколько минут выяснилось, что расстаться с завоеванными регалиями должна была не она.

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