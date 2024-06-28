53-летняя Айсылу Чижевская потеряла ребенка от ставшего ей мужем 23-летнего приемного сына

53-летняя Айсылу Чижевская, являющаяся родственницей музыканта Рената Ибрагимова, потеряла ребенка. Женщина была беременна от 23-летнего приемного сына, который в 2023 году стал ей мужем.

О потере малыша Чижевская сообщила в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Я потеряла ребенка. Думаю, что буду разводиться. Увы, мы потеряли малыша, мне тяжело говорить об этом», - рассказала женщина.

Случившееся только разобщило пару, они пришли обсудить конфликт на телевидение. Супруг Чижевской Даниил Зарипов недоволен поведением Айсылу: он хочет видеть рядом с собой «не мамку», а жену.

Также молодой человек утверждал, что ребенок был желанным.

Напомним, история пары не совсем обычная: женщина познакомилась с Даниилом, приехав с концертом в детский дом. Чижевскую потрясли вокальные данные юноши, и она решила усыновить мальчика. Он жил в большой семье до 18 лет, потом перебрался в Москву. Карьера не сложилась, и Даниил вернулся к приемной матери. В 2023 году пара сыграла свадьбу, после чего переехала в Москву, купив особняк. Чижевская забеременела, пройдя процедуру ЭКО.

Некоторое время назад Чижевская уже заявляла о планах развестись с Даниилом. Позже женщина передумала.