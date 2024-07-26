Первый человек с чипом Neuralink в мозге надеется прожить с ним еще 5 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

7 лет назад Нолан Арбо оказался порализован в результате несчастного случая. В январе 2024 года он стал первым человеком, на котором компания Илона Маска испытала мозговой имплант. Устройство было создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

Благодаря чипу Арбо делает успехи: уже в марте он показал, как играет в шахматы силой мысли. Теперь он надеется, что сможет вернуться в университет и получить диплом. Также Нолан хотел бы продолжить работу в компании Маска после окончания испытаний импланта.

«Моя жизнь принимает порой странные повороты, поэтому может быть более логичным будет вернуться к обучению, но в такой сфере, как клиническая неврология. Это в большой степени то, чем я занимаюсь сейчас», — высказался Арбо.

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