«По сути, мертв»: Илон Маск высказался о сменившем пол сыне

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его сын, сменивший пол, мертв. Об этом он рассказал в интервью канадскому клиническому психологу Джордану Питерсону, опубликованном на YouTube.

«Мой сын Ксавье, по сути, мертв, убит вирусом пробужденчества», – поделился предприниматель.

Основатель компании SpaceX раскритиковал тех, кто продвигает идеологию смены пола среди детей. Миллиардер отметил, что его обманом заставили подписать документы по смене пола для наследника. Он добавил, что его убедили в том, что Ксавье может совершить суицид, если не решится на это.

Маск уточнил, что после случившегося он поклялся уничтожить «эту идеологию».

Напомним, один из старших сыновей Илона Маска в 2022 году в возрасте 18 лет официально стал девушкой, выбрав имя Вивиан Дженна.

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