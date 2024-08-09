Пенсионерке удалили опухоль весом в 20 кг из брюшной полости

Пенсионерке из Кузбасса удалили опухоль весом в 20 кг из брюшной полости. Об этом сообщает aif.ru.

В ноябре 2023 года 65-летняя женщина заметила, что ее живот стал слишком крупным и упругим. С каждым днем он увеличивался и доставлял дискомфорт при пеших прогулках. Пенсионерка обратилась за помощью к врачам, которые выявили опухоль в области малого таза и брюшной полости. Новообразование сдавливало внутренние органы, что привело к их смещению. Медики так и не смогли установить источник образования из-за его размеров.

«Матка с правыми яичником и маточной трубой были удалены несколько лет назад, хотя область распространения опухоли была именно справа. Мы решили госпитализировать пациентку к нам в отделение, так как не исключали злокачественный характер опухоли», — сообщила врач-онколог.

После операции была произведена гистология, которая показала, что опухоль доброкачественная.

На данный момент пациентка восстанавливается.

Ранее в Томске 50-летней женщине удалили опухоль весом в 6 кг из области придатков. Подробности читайте в этой новости.