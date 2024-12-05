Партия ЛДПР отправила двойнику Жириновского квадроциклы на СВО

Партия ЛДПР отправила двойнику Владимира Жириновского квадроциклы на СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Леонид Слуцкий заявил, что бригада «Терек» регулярно направляет списки необходимого для участия в боях. По словам Леонида, в партии хорошо относятся к творчеству и пародиям актера Виктора Беломестнова.

Напомним, Виктор Беломестнов прославился пародиями на Владимира Жириновского, которые он делает прямо на фронте.

Ранее сообщалось, что двойник Владимира Жириновского Виктор Беломестнов стал штурмовиком на СВО. Он участвует в боях под Часовым Яром. Подробности читайте в этой новости.

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