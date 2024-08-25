Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына

24 августа во Франции задержали миллиардера Павла Дурова, когда он прилетел на частном самолете в Париж. Отец предпринимателя прокомментировал арест сына.

О задержании сына во Франции Валерий Дуров узнал недавно. Он кратко прокомментировал случившееся.

«Мне нечего добавить, я не в курсе», — приводит слова мужчины РЕН ТВ.

Напомним, Дурова задержали за отказ мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции. Из-за этого правоохранители могут предъявить ему обвинение сразу в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, педофилии и других. По некоторым данным, программисту может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее адвокат Александр Добровинский дал прогноз, когда основателя Telegram выпустят из-под ареста во Франции. Он считает, что скоро программист окажется на свободе.

Заместитель председателя Совета безопаcности России Дмитрий Медведев заявил, что предупреждал миллиардера об опасности.