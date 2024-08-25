«Он русский — и потому непредсказуемый и опасный»: Медведев объяснил, почему задержали Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров находится под стражей во Франции. Его задержали за отказ сотрудничать с местными силовиками. Заместитель председателя Совета безопаности России Дмитрий Медвевдев заявил, что предупреждал миллиардера об опасности.

Чиновник высказался на тему задержания россиянина в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев. Он написал, что беседовал с Дуровым до всех этих событий. Зампред Совбеза РФ обсуждал с основателем месенджера сотрудничество с силовыми структутрами. Тогда Павел заявил, что не хочет работать с ними, а Медведев предрек ему проблемы из-за этого в любой стране.

Кроме того, чиновник отмтеил, что к задержанию Дурова имеют отношения «враги России». Для них он другой крови, даже несмотря на иностранное гражданство.

«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал Медведев.

Ранее задержание Дурова прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, миллиардер частично сотрудничал с западными спецслужбами.