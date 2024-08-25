«Действуют на испуг»: адвокат Добровинский раскрыл, когда Дуров выйдет из-под ареста

Задержанного в аэропорту Парижа Павла Дурова могут выпустить уже через двое суток. Такое мнение высказал адвокат Александр Добровинский в своем Telegram-канале.

Адвокат считает, что крайне сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация работает по частным правилам. Кроме того, у французов нет решения суда — они опираются на одни лишь подозрения.

«А так они заманив его (я уверен, что это так) пробуют действовать на испуг», — пояснил Добровинский.

Он также добавил, что, если предприниматель не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Франции, акции и престиж Telegram «взлетят до небес».

Напомним, Дурова задержали за отказ мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции. По некоторым данным, программисту может грозить до 20 лет тюрьмы. Арест российского бизнесмена прокомментировал заместитель председателя Совета безопаности России Дмитрий Медведев, который ранее предупреждал миллиардера об опасности.

До этого о возможных проблемах за границей предупреждал Дурова лидер ЛДПР Владимир Жириновский.