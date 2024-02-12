Одна из самых крупных в истории: пожилому мужчине вырезали гигантскую опухоль

В Индии врачи извлекли из брюшной полости пожилого мужчины опухоль, вес которой составил 14 килограммов. 77-летний пациент перенес сложнейшую операцию. Об этом сообщает The Times of India.

Масса новообразования, которое занимало 85 процентов его внутреннего пространства, оказалась одной из самых крупных опухолей такого типа в истории.

Хирурги из больницы Sir Ganga Ram Hospital в Нью-Дели выполнили сложную операцию, которая длилась шесть часов. Опухоль, размером 75 на 45 сантиметров, давила на внутренние органы пациента в течение двух лет, включая печень, почки, кишечник, мочевой пузырь и селезенку. Она также создавала давление на диафрагму, что приводило к одышке и нарушению кровообращения, вызывая отечность ног.

Осложнения могли возникнуть из-за размеров и местоположения опухоли, однако операция прошла успешно. Хирургическое вмешательство провели на основании результатов МРТ.

Анализы показали, что опухоль была злокачественной липосаркомой — редким видом рака, развивающегося в жировой ткани.

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