«Был весь седой, кожа вся в морщинах»: 27-летний россиянин умер от преждевременного старения

В Якутии 27-летний мужчина умер от преждевременного старения. Несмотря на то, что возраст у россиянина был небольшой, его организм был изношен, как у пожилого человека. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

По информации источника, ранее подобные случаи в регионе не были зафиксированы. Пациент обратился в больницу с прогерией еще в 2015 году. На тот момент «преждевременное старение» встречалось только у 12 человек в России. По словам врача-патологоанатома, он скончался из-за прогрессирующей патологии, которая привела к сердечной недостаточности.

«Был весь седой, кожа — вся в морщинах и старческих пигментных пятнах. Сердце выглядело изношенным, почки — сморщенными, стенки сосудов были крайне измененными», - поделился собеседник издания.

На данный момент это до сих пор единственный зафиксированный случай в Якутии, когда у пациента диагностировали прогерию.

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